Транспорт

Больше 60 новых автобусов вывели в город

В Перми продолжают обновлять городской общественный транспорт. На четыре маршрута — №19, 45, 55 и 59 вывели новые автобусы «ЛиАЗ» и Volgabus.

Эдуард Соснин/Telegram

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, на линию вышел 61 новый автобус большого класса с низким полом. Каждый из них оборудован медиапанелями, USB-разъемами для зарядки устройств, кондиционерами и датчиками пассажиропотока. Количество валидаторов в новых машинах увеличено до шести, также в них есть Bluetooth-маячки.

Отметим, что с 1 октября в маршрутную сеть Перми внесли изменения. Они коснулись четырех автобусов. Также вернулся трамвай №2, который опять ходит от Стахановского кольца до Осенцов.

