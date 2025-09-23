Три автобусных маршрута ждут изменения: публикуем новые схемы проезда

Автобусный маршрут №11 продлят до ЖК «Погода», он пойдет через остановку «Школа №135» — так появится прямая связь Садового с Индустриальным районом и микрорайоном Парковый. Маршрут №19 также станет более протяженным: после остановки «Печатная фабрика Гознака» он отправится в микрорайон Парковый, до остановки «Улица Куфонина». Часть рейсов будут следовать до «Тенториума» под №19к.

Маршрут автобуса №13 продлят до остановки «Микрорайон Садовый» — будет обеспечена новая транспортная связь с улицей Мира, а также компенсировано перенаправление маршрута №11. Автобус №30 прекратит свою работу.