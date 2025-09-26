С 1 октября вернется трамвайный маршрут №2

В пресс-службе департамента транспорта объяснили, что на линию выйдут вагоны модели 71-619, которые сейчас лучше всего адаптированы к особенностям инфраструктуры на этом направлении. Чтобы выровнять интервалы, движение трамвая №12 скорректирует, часть рейсов автобусного маршрута №62 продолжит ходить в Осенцы.

Открытие движения в Осенцы — второй этап восстановления трамвайного движения в Индустриальном районе после ремонта путей. Следующим станет запуск вагонов в центр города, это случится после реконструкции улицы Карпинского.

Ранее мы рассказывали о том, что в августе по улице Мира запустили трамвай №12 — от остановки «Стахановского кольцо» до «Школа №107».