По улице Мира опять запустили трамвай, но по усеченному маршруту

С 19 августа на улицу Мира возвращаются трамваи. Буквально на прошлой неделе они прошли обкатку по обновленному участку трамвайных путей.

Эдуард Соснин/Telegram

По улице Мира вновь будет курсировать трамвай №12 — от остановки «Стахановского кольцо» до «Школа №107». Его временно убрали из маршрутной сети в 2024 году, а вместо него запустили автобусный маршрут №72.

По словам глава города Эдуарда Соснина, полноценно движение трамваев запустят после завершения укладки путей на улицах Карпинского и Крисанова.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента "Точка Ру"» Все права защищены.
