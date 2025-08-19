По улице Мира опять запустили трамвай, но по усеченному маршруту

С 19 августа на улицу Мира возвращаются трамваи. Буквально на прошлой неделе они прошли обкатку по обновленному участку трамвайных путей.
По улице Мира вновь будет курсировать трамвай №12 — от остановки «Стахановского кольцо» до «Школа №107». Его временно убрали из маршрутной сети в 2024 году, а вместо него запустили автобусный маршрут №72.
По словам глава города Эдуарда Соснина, полноценно движение трамваев запустят после завершения укладки путей на улицах Карпинского и Крисанова.
Комментарии (0)