С 27 сентября изменятся схемы движения нескольких автобусов

В Перми с 27 сентября изменится схема движения нескольких маршрутов. В пресс-службе администрации города рассказали, что это связано со строительством автомобильной дороги ТР-53, а также работами на коммунальных сетях.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Автобус №33 пойдет из центра до Ивинского проспекта, часть рейсов под №33к будет следовать через микрорайон Костарево до площади Восстания. Временно введут три остановки: «Улица Радищева», «Улица Лесная» (в сторону центра), «Микрорайон Костарево» (в створе улицы Левитана).

Автобусы №48 и 73 изменят пусть следования с 27 сентября по 1 октября. От микрорайона Январский в сторону улицы Первомайская транспорт пойдет по Январской и Верхоянской вместо Лянгасова. Для пассажиров обустроят временные остановки.

Ранее мы рассказывали об изменениях в маршрутной сети Перми, которые вводят с 1 октября: они коснутся четырех автобусов.

