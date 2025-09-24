С 27 сентября изменятся схемы движения нескольких автобусов

Автобус №33 пойдет из центра до Ивинского проспекта, часть рейсов под №33к будет следовать через микрорайон Костарево до площади Восстания. Временно введут три остановки: «Улица Радищева», «Улица Лесная» (в сторону центра), «Микрорайон Костарево» (в створе улицы Левитана).

Автобусы №48 и 73 изменят пусть следования с 27 сентября по 1 октября. От микрорайона Январский в сторону улицы Первомайская транспорт пойдет по Январской и Верхоянской вместо Лянгасова. Для пассажиров обустроят временные остановки.

Ранее мы рассказывали об изменениях в маршрутной сети Перми, которые вводят с 1 октября: они коснутся четырех автобусов.