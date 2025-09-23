На восстановление «Метеора» готовы выделить 171 миллион рублей

Пассажирское судно нужно покрасить, отремонтировать в нем наружную обшивку и подводное крыло, в салоне заменить стекла и поставить новые кресла со столами. Восстановление коснется аварийного насоса и якоря. В обновленном судне должны установить радиосвязь, навигацию, видеонаблюдение, аварийно-спасательное оборудование. Восстановить «Метеор» намерены к концу 2026 года.

В начале сентября на ремонт был отправлен «Восход». Восстановленные пассажирские суда будут курсировать по речным маршрутам в регионе.