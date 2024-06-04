Власти решили возродить суда на подводных крыльях «Метеор»

Власти Пермского края рассказали о планах по развитию речного транспорта в регионе. Они намерены возродить поездки на судах на подводных крыльях, которые ходили по Каме около 30 лет назад.

По словам главы минтранса Сергея Вешнякова, планируется запустить два суда на подводных крыльях «Валдай-45Р». Сейчас по ним готовится конкурсная документация. В краевом бюджете есть средства на лизинг судов и на организацию маршрута. Власти прорабатывают вопрос о восстановлении и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор», а также дебаркадеров на Каме.

До 2026 года должны обустроить причалы для речного транспорта в Оханске и Краснокамске, Осе и Соликамске. Сейчас уже устанавливают причалы для круизных судов и маломерного флота в музее Хохловка. На Пермской судоверфи в 2024 году начнется строительство нового круизного судна «Байкал».

Отметим, 3 июня запустили электротрамвайчик по маршруту Пермь – Закамск. Посадка на борт происходит на причале №8 Речного вокзала и на модульном причале в районе ДК им. Кирова в Закамске. Стоимость проезда от Перми до Закамска составляет 367 рублей. Электротрамвайчик будет ходить до 18 сентября.