Из-за «Кросса наций» ограничат движение в районе лыжной базы «Динамо»

С 00:00 19 сентября до 15:00 20 сентября на улице Самаркандская (от Лякишева до Художника Зеленина) будет запрещена остановка и парковка транспорта. В пресс-службе министерства транспорта по Пермскому краю рассказали, что одностороннее движение введут на участке улицы Самаркандская (от Глуховской до Художника Зеленина) с 07:30 до 15:00 20 сентября.

Напомним, для участников «Кросса наций» в этом году подготовили пять дистанций.