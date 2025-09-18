Пермь попала ТОП-10 городов, где комфортно жить без автомобиля

Исследование показало, что в Перми больше всего пешеходов —19%. Дополнительные баллы город получил за развитие велоинфраструктуры и каршеринга. Пермь назвали комфортной для жизни без машины в том числе за счет того, что она выходит в топ-20 мест с лучшим транспортом в стране по данным разных рейтингов. Учитывалась не только популярность общественного транспорта, но и его возраст: так, для трамваев он приблизился к 15 годам.

В целом по России популярным видом транспорта остается автобусы, трамваи, троллейбусы — ими пользуются 35,7% опрошенных. Автомобиль в качестве водителя и в качестве пассажира выбирают 31,4% и 16,8% соответственно.

Ранее мы рассказывали о том, что средний возраст трамвая в Перми снизился в два раза.

