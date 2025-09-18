Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Пермь попала ТОП-10 городов, где комфортно жить без автомобиля

Пермь попала в число городов, где легко и комфортно жить без машины. Она занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля по соотношению числа пассажиров к населению города. В этом же списке — Новосибирск, Саратов, Краснодар, Владивосток, Нижний Новгород и Ижевск. Исследование проводили авторы проекта «Если быть точными» на основе опроса жителей и данных статистики в городах с населением от 500 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Перми

Исследование показало, что в Перми больше всего пешеходов —19%. Дополнительные баллы город получил за развитие велоинфраструктуры и каршеринга. Пермь назвали комфортной для жизни без машины в том числе за счет того, что она выходит в топ-20 мест с лучшим транспортом в стране по данным разных рейтингов. Учитывалась не только популярность общественного транспорта, но и его возраст: так, для трамваев он приблизился к 15 годам.

В целом по России популярным видом транспорта остается автобусы, трамваи, троллейбусы — ими пользуются 35,7% опрошенных. Автомобиль в качестве водителя и в качестве пассажира выбирают 31,4% и 16,8% соответственно.

Ранее мы рассказывали о том, что средний возраст трамвая в Перми снизился в два раза.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: