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Транспорт

Средний возраст трамвая снизился в два раза

Пермский транспорт/Telegram

Средний возраст трамваев в Перми снизился в два раза — c 15,7 до 8,4 лет. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, это случилось благодаря обновлению подвижного состава электротранспорта.

В Перми появились 44 новых трамваев. В среду на линию вышли последние шесть вагонов из новой партии. Их доставили раньше запланированного срока.

Трамвайный парк в Перми — один из самых молодых в стране, хотя в 2024 году запуску движения исполняется 95-лет. Ежегодный пассажиропоток составляет 30 млн человек.

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