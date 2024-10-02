Средний возраст трамваев в Перми снизился в два раза — c 15,7 до 8,4 лет. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, это случилось благодаря обновлению подвижного состава электротранспорта.

В Перми появились 44 новых трамваев. В среду на линию вышли последние шесть вагонов из новой партии. Их доставили раньше запланированного срока.

Трамвайный парк в Перми — один из самых молодых в стране, хотя в 2024 году запуску движения исполняется 95-лет. Ежегодный пассажиропоток составляет 30 млн человек.