Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Новый этап ремонта улицы Борчанинова начнется 8 сентября

Капитальный ремонт улицы Борчанинова между Ленина и Петропавловской завершен. Там переустроили сети дождевой и кабельной канализации, перенесли опоры контактной сети и расширили проезжую часть.

Сергей Петровых

Сейчас со стороны Театра-Театра обустраивают тротуар и завершают благоустройство новой трамвайной остановки. Следующим будут ремонтировать участок улицы Борчанинова от Ленина до Пермской. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы стартуют 8 сентября. В планах — переустроить подземные коммуникации, установить новую трамвайную остановку, заменить покрытие проезжей части и обновить тротуары.

После этого начнется ремонт улицы Борчанинова на участке между Пермской и Пушкина. Там собираются локально расширить проезжую часть перед перекрестками, устроить островные остановки, переустроить подземные коммуникации, отремонтировать проезжую часть, тротуары и парковки. Также в планах озеленение и установка малых архитектурных форм. Все работы должны быть закончены до конца 2026 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: