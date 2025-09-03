Новый этап ремонта улицы Борчанинова начнется 8 сентября

Сейчас со стороны Театра-Театра обустраивают тротуар и завершают благоустройство новой трамвайной остановки. Следующим будут ремонтировать участок улицы Борчанинова от Ленина до Пермской. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы стартуют 8 сентября. В планах — переустроить подземные коммуникации, установить новую трамвайную остановку, заменить покрытие проезжей части и обновить тротуары.

После этого начнется ремонт улицы Борчанинова на участке между Пермской и Пушкина. Там собираются локально расширить проезжую часть перед перекрестками, устроить островные остановки, переустроить подземные коммуникации, отремонтировать проезжую часть, тротуары и парковки. Также в планах озеленение и установка малых архитектурных форм. Все работы должны быть закончены до конца 2026 года.