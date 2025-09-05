Из-за перекрытия центральных улиц 6 и 7 сентября изменятся маршруты автобусов и трамваев

6 сентября будет ограничено движение по улице Ленина: на участке между Борчанинова и Крисанова с 00:00 до 12:00 и с 19:00 до 00:00, от площади Гайдара до Борчанинова с 12:00 до 19:00. На этот период автобусы пустят в объезд по улицам Екатерининской и Луначарского. Маршруты №35 и №46 проследуют в объезд по улице Монастырской без заезда на Ленина.

Более масштабные ограничения проезда введут 7 сентября в Перми. С 4:00 до 16:30 будет закроют проезд на участках улиц Ленина, Сибирской, Революции, Монастырской и Комсомольского проспекта. Транспортная нагрузка ляжет на улицы Пушкина и Революции, Комсомольский проспект, улицы Белинского и Островского.

Автобусные маршруты №3 и №30 будут следовать до Автовокзала, №32 — до остановки «Улица Максима Горького» по улице Луначарского. Маршруты №51 и №71 укоротят до остановок «Комсомольская площадь» и «Площадь Карла Маркса», №72 — до Универсама. Автобусный маршрут №10 разделят на две части: «Садовый — Улица Максима Горького» и «Микрорайон Нагорный — Универсам».

Трамвайные маршруты также укоротят: №4 проследует от Велты до Висима, №5 — от Разгуляя до Бахаревки, №7 — от Разгуляя до ВРЗ. Маршрут №11 не будет обслуживаться.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что 7 сентября после 16:30 большинство ограничений будут сняты, кроме движения в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова. Автобусы будут объезжать его по улице Екатерининской и улице Луначарского. Маршруты №35 и №46 проследуют в объезд по улице Монастырской без заезда на Ленина.