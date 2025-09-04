Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

6 и 7 сентября перекроют Ленина, Окулова, Монастырскую: время ограничений и огромный список улиц

В течение двух дней, 6 и 7 сентября, в центральной части Перми будут ограничивать движение транспорта. Это связано с Пермским марафоном, который пройдет в эти дни.

Пресс-служба администрации Перми

С 19:00 5 сентября до 22:00 7 сентября на участке улицы Ленина от Борчанинова до Крисанова будет действовать запрет остановки и стоянки для всех видов транспорта.

С 04:00 6 сентября до 20:00 7 сентября ограничение для стоянки и парковки распространится на:

  • Ленина между улицами Максима Горького и Борчанинова;
  • Окулова от Соборной площади до улицы Осинская;
  • Монастырская между площадью Трех столетий до улицы Осинская;
  • Петропавловская от Комсомольского проспекта до улицы Сибирская;
  • Газеты «Звезда» между улицами Петропавловская и Ленина;
  • Борчанинова от улицы Екатерининская до улицы Петропавловская;
  • Попова: по нечетной стороне между улицами Монастырская и Пермская, по четной стороне от улицы Петропавловская до улицы Пермская;
  • Осинская между улицами Окулова и Монастырская;
  • Комсомольский проспект: по нечетной стороне от улицы Петропавловская до улицы Краснова, по четной стороне между улицами Ленина и Краснова;
  • Куйбышева от улицы Петропавловская до улицы Пермская;
  • Газеты «Звезда» между улицами Окулова и Монастырская;
  • Сибирской от улицы Монастырская до улицы Белинского;
  • Пушкина между улицами Сибирская и Максима Горького;
  • Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирская.
Пермский марафон/ВКонтакте

С 00:00 6 сентября до 22:00 7 сентября на участке улицы Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова закроют проезд для всех видов транспорта. 6 сентября с 12:00 до 19:00 запретят движение на участке улицы Ленина между от улицы Крисанова до улицы Хохрякова.

7 сентября с 04:00 до 16:30 проезд будет закрыт для всех видов транспорта на улицах:

  • Ленина между улицами Максима Горького и Борчанинова;
  • Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
  • Монастырская между площадью Трех Столетий и улицы Осинской;
  • Петропавловская от улицы Попова до улицы Сибирской;
  • Пермской между улицами 25 Октября и Сибирская;
  • Екатерининская от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;
  • Пушкина между улицами Максима Горького и Сибирская;
  • Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирская;
  • Борчанинова между улицами Екатерининская и Петропавловской;
  • Попова: по нечетной стороне от улицы Монастырская до улицы Пермская, по четной стороне между улицами Петропавловская и Пермская;
  • Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырская;
  • Куйбышева между улицами Петропавловская и Пермская;
  • Комсомольский проспект по нечетной стороне от улицы Петропавловская до улицы Краснова; по четной стороне между улицами Ленина и Краснова;
  • Газеты «Звезда» от улицы Петропавловская до улицы Ленина и между улицами Окулова и Монастырская;
  • Максима Горького между улицами Советская и Монастырская;
  • 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермская;
  • Сибирская между улицами Монастырская до Пушкина.
Пермский марафон/ВКонтакте

7 сентября с 04:00 до 14:00 будет закрыт проезд на участках улиц:

  • Сибирская от улицы Пушкина до улицы Белинского, за исключением трамваев;
  • Швецова между улицами Сибирская и Газеты «Звезда»;
  • 1–я Красноармейская от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;
  • Полины Осипенко между улицами 25 Октября и Газеты «Звезда».
  • 7 сентября с 08:00 до 16:30 запретят движение транспорта на:
  • Борчанинова между улицами Петропавловская и Екатерининская;
  • Куйбышева от улицы Петропавловская до улицы Ленина;
  • Ленина между улицами Куйбышева и Максима Горького.

7 сентября с 08:00 до 14:00 перекроют проезд на участках улицы Революция от Комсомольского проспекта до улицы Сибирская и между улицами Сибирская и 25 Октября, за исключением трамваев.

