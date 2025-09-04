6 и 7 сентября перекроют Ленина, Окулова, Монастырскую: время ограничений и огромный список улиц

В течение двух дней, 6 и 7 сентября, в центральной части Перми будут ограничивать движение транспорта. Это связано с Пермским марафоном, который пройдет в эти дни.
С 19:00 5 сентября до 22:00 7 сентября на участке улицы Ленина от Борчанинова до Крисанова будет действовать запрет остановки и стоянки для всех видов транспорта.
С 04:00 6 сентября до 20:00 7 сентября ограничение для стоянки и парковки распространится на:
- Ленина между улицами Максима Горького и Борчанинова;
- Окулова от Соборной площади до улицы Осинская;
- Монастырская между площадью Трех столетий до улицы Осинская;
- Петропавловская от Комсомольского проспекта до улицы Сибирская;
- Газеты «Звезда» между улицами Петропавловская и Ленина;
- Борчанинова от улицы Екатерининская до улицы Петропавловская;
- Попова: по нечетной стороне между улицами Монастырская и Пермская, по четной стороне от улицы Петропавловская до улицы Пермская;
- Осинская между улицами Окулова и Монастырская;
- Комсомольский проспект: по нечетной стороне от улицы Петропавловская до улицы Краснова, по четной стороне между улицами Ленина и Краснова;
- Куйбышева от улицы Петропавловская до улицы Пермская;
- Газеты «Звезда» между улицами Окулова и Монастырская;
- Сибирской от улицы Монастырская до улицы Белинского;
- Пушкина между улицами Сибирская и Максима Горького;
- Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирская.
С 00:00 6 сентября до 22:00 7 сентября на участке улицы Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова закроют проезд для всех видов транспорта. 6 сентября с 12:00 до 19:00 запретят движение на участке улицы Ленина между от улицы Крисанова до улицы Хохрякова.
7 сентября с 04:00 до 16:30 проезд будет закрыт для всех видов транспорта на улицах:
- Ленина между улицами Максима Горького и Борчанинова;
- Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
- Монастырская между площадью Трех Столетий и улицы Осинской;
- Петропавловская от улицы Попова до улицы Сибирской;
- Пермской между улицами 25 Октября и Сибирская;
- Екатерининская от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;
- Пушкина между улицами Максима Горького и Сибирская;
- Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирская;
- Борчанинова между улицами Екатерининская и Петропавловской;
- Попова: по нечетной стороне от улицы Монастырская до улицы Пермская, по четной стороне между улицами Петропавловская и Пермская;
- Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырская;
- Куйбышева между улицами Петропавловская и Пермская;
- Комсомольский проспект по нечетной стороне от улицы Петропавловская до улицы Краснова; по четной стороне между улицами Ленина и Краснова;
- Газеты «Звезда» от улицы Петропавловская до улицы Ленина и между улицами Окулова и Монастырская;
- Максима Горького между улицами Советская и Монастырская;
- 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермская;
- Сибирская между улицами Монастырская до Пушкина.
7 сентября с 04:00 до 14:00 будет закрыт проезд на участках улиц:
- Сибирская от улицы Пушкина до улицы Белинского, за исключением трамваев;
- Швецова между улицами Сибирская и Газеты «Звезда»;
- 1–я Красноармейская от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;
- Полины Осипенко между улицами 25 Октября и Газеты «Звезда».
- 7 сентября с 08:00 до 16:30 запретят движение транспорта на:
- Борчанинова между улицами Петропавловская и Екатерининская;
- Куйбышева от улицы Петропавловская до улицы Ленина;
- Ленина между улицами Куйбышева и Максима Горького.
7 сентября с 08:00 до 14:00 перекроют проезд на участках улицы Революция от Комсомольского проспекта до улицы Сибирская и между улицами Сибирская и 25 Октября, за исключением трамваев.
