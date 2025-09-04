6 и 7 сентября перекроют Ленина, Окулова, Монастырскую: время ограничений и огромный список улиц

С 19:00 5 сентября до 22:00 7 сентября на участке улицы Ленина от Борчанинова до Крисанова будет действовать запрет остановки и стоянки для всех видов транспорта.

С 04:00 6 сентября до 20:00 7 сентября ограничение для стоянки и парковки распространится на: