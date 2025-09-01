Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новые «гармошки» вывели на один из самых протяженных автобусных маршрутов

С 1 сентября еще на одном автобусном маршруте появились автобусы особо большого класса. На линию вывели 19 новых ЛиАЗ-6213.

Эдуард Соснин/Telegram

«Гармошки» запустили на одном из самых протяженных автобусных маршрутов — №14. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что именно на нем пять лет назад работали последние в Перми «гармошки» — два MAN. Новые ЛиАЗ-6213 оснащены медиапанелями, кондиционерами, USB-розетками и датчиками пассажиропотока.

Еще одна замена обычных автобусов на «гармошки» ждет маршрут №15, который идет из Кировского района в Ленинский. За год в администрации Перми планируют вывести в эксплуатацию более 100 автобусов особо большого класса.

