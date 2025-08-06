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Еще на одном маршруте начали тестировать «гармошки»

Новые автобусы особо большого класса начали тестировать в Перми. «Гармошки» появились на маршруте №14, рассказали в департаменте дорог и транспорта.

Пермский транспорт/Telegram

Перевозчик ЯТК-2 совершил первую пробную поездку 5 августа. Вывести на маршрут «гармошки» планируют с 1 сентября. Поставка автобусов особо большого класса ожидается и для другого маршрута — №15. Перевозчик должен получить в 2025 году.

Напомним, «гармошки» вернулись на улицы Перми в конце 2024 года. Первый 18-метровый автобус стал курсировать на маршруте №50.

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