«Здравствуйте, Ксения!»: «умная» остановка неожиданно завела разговор с пассажиром

Все произошло в конце августа на «умной» остановке «Юнгородок», ее установили в 2024 году. Внезапно из динамика с тревожной кнопкой заиграла музыка, кто-то начал здороваться с некой Ксеней Зигануровной и задавать ей вопросы.

В департаменте дорог и транспорта объяснили, что к тревожным кнопкам подключена IP-телефония — это нужно, чтобы можно было позвонить экстренным службам по номеру 112. Такое оборудование умеет принимать входящие вызовы. «Специалисты проверят корректность настройки оборудования павильонов, чтобы исключить автоматический прием вызова со сторонних номеров», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.