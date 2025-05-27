К концу года 15 процентов от всех остановок в Перми будут «умными»

Недавно «умные» павильоны появились на остановках: «Улица Максима Горького» (по улице Луначарского), «Улица Островского» (по улице Луначарского в обе стороны), «Улица Крупской» (в обоих направлениях), «Бульвар Гагарина» (в сторону центра), «Универсам».

По данным пресс-службы городской администрации, сейчас в Перми установлено 139 современных остановочных павильонов, из них 91 уже функционируют. Остальные подключают и настраивают. До конца 2025 года планируют добавить еще 18 «умных» остановок — тогда они будут составлять 15% от общего количества в городе.