Из-за «Ночи города» частично перекроют улицы Ленина и Борчанинова

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что из-за перекрытия автобусы №2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81, 7т поедут в объезд, №35 и 46 — без заезда на Ленина. Трамваи №5 пустят через Революцию, Горького и Ленина, №11 — по Ленина вместо Революции.

Работу общественного транспорта в ночь на 31 августа продлят. Дополнительные рейсы добавят на №2, 6, 15, 53 и 60 в правобережную часть города, на №3, 10, 36 и 72 в Индустриальный район, на №1, 10, 67, 81 и трамваи №4, 7 в Мотовилихинский район, на №32, 77, 78 в Орджоникидзевский район. В Дзержинском районе продлена работа №14, 50, 67, 74, в Свердловском — №14, 50, 51, 74 и трамвай №5.