На фестивале «Ночь города» выступит группа КИНО

30 августа в Перми на «Ночи города» выступит группа КИНО (Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров): концерт будет сопровождать уникальное мультимедиа и световое шоу.

«У каждой песни на концерте будет своя графика, свое видео. Работа проделана огромная. Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно», — рассказал бас-гитарист КИНО Игорь Тихомиров.

Генеральный продюсер фестиваля «Город встреч» Наталья Галкина объяснила, что КИНО — это та группа, которую знают все вне зависимости от возраста, а слова Виктора Цоя знают наизусть.

В этой большой подборке мы рассказывали о фестивалях августа в Пермском крае, которые не стоит пропускать.

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