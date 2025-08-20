Более 90 процентов таксистов в регионе работают легально

В Пермском крае легально работает 91% таксистов. По данным ФНС России по Пермскому краю, к августу 2025 года у более 1,4 тыс. водителей есть статус индивидуальных предпринимателей, самозанятых или они трудоустроены.
Проект по «обелению» пассажирских перевозок в Пермском крае начался в декабре 2024 года. По словам главы региональной ФНС Натальи Гуровой, это связано с изменениями в законодательстве, касающимися пассажирских перевозок легковыми такси. Таксопарки могут сотрудничать с водителями только при условии, что те трудоустроены или являются индивидуальными предпринимателями, или самозанятыми.
