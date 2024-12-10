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Известно, сколько в Пермском крае работает легальных такси

Министерство транспорта Пермского края выдало 3,7 тыс. разрешений на работу такси за три осенних месяца. Это рекордный рост по сравнению с периодом с января по август 2024 года.

Unsplash

За одним человеком может быть закреплено несколько машин. Как сообщает «Коммерсант», в начале ноября 2024 года в реестре перевозчиков Пермского края было 924 разрешения на 5,4 тыс. машин. Среди них: 63 юридических лица, 222 индивидуальных предпринимателя и 639 самозанятых. При этом в мае 2023 года было оформлено разрешение на 3,2 тыс. автомобилей.

Увеличение лицензированных таксистов в Пермском крае связано с поправками в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа», вступившими в силу с 1 сентября 2023 года. Они предполагают, что все таксисты должны быть устроены в таксопарки по трудовому договору, либо у них должно быть оформлено ИП или самозанятость. Каждый регион создает свой реестр зарегистрированных водителей, в противном случае они не смогут получать заказы.

Информационный обзор редакции.

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