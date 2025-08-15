Движение трамваев по улице Мира должны запустить в августе

Полноценное трамвайное движение вернут после того, как закончится укладки путей на улицах Карпинского и Крисанова. Сейчас там уложена рельсошпальная решетка и современные спецчасти. Рабочие укладывают плиты и обсаливают пути бордюром, чтобы трамваям ничего не мешало для движения.