Движение трамваев по улице Мира должны запустить в августе

На улице Мира началась обкатка новых трамвайных путей. Движение на участке от школы №107 до улицы Стахановская собираются запустить в течение августа, написал в своем телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.
Полноценное трамвайное движение вернут после того, как закончится укладки путей на улицах Карпинского и Крисанова. Сейчас там уложена рельсошпальная решетка и современные спецчасти. Рабочие укладывают плиты и обсаливают пути бордюром, чтобы трамваям ничего не мешало для движения.
