Из-за ночного забега и велозаезда закроют проезд в районе Комсомольской площади: полный список улиц

С 15:00 будет перекрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта между улицами Соловьева и проезда по площади перед ДК Солдатова. С 20:00 до 0:00 закроют:

Комсомольский проспект (нечетная сторона) от Революции до Коминтерна

Комсомольский проспект (четная сторона) от Тимирязева до Чкалова

Улицы Коминтерна, Соловьева, Юрия Смирнова, Полины Осипенко, 1-я Красноармейская, Тимирязева на участках между сторонами Комсомольского проспекта

Улица Белинского от дома по Комсомольскому проспекту, 71 до пересечения с Сибирской;

Улицу Сибирская от Белинского до ул. Сибирской, 57

В пресс-службе министерства спорта Пермского края уточнили, что пешеходный проход на время перекрытия будет организован на перекрестках.

