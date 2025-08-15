Из-за ночного забега и велозаезда закроют проезд в районе Комсомольской площади: полный список улиц

В Перми 16 августа проведут забег и велозаезд «Темные ночи». Из-за спортивного события будут вводить ограничения для транспорта и перекрывать проезд в центральной части города в районе Комсомольской площади и ДК им. Солдатова.
С 15:00 будет перекрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта между улицами Соловьева и проезда по площади перед ДК Солдатова. С 20:00 до 0:00 закроют:
- Комсомольский проспект (нечетная сторона) от Революции до Коминтерна
- Комсомольский проспект (четная сторона) от Тимирязева до Чкалова
- Улицы Коминтерна, Соловьева, Юрия Смирнова, Полины Осипенко, 1-я Красноармейская, Тимирязева на участках между сторонами Комсомольского проспекта
- Улица Белинского от дома по Комсомольскому проспекту, 71 до пересечения с Сибирской;
- Улицу Сибирская от Белинского до ул. Сибирской, 57
В пресс-службе министерства спорта Пермского края уточнили, что пешеходный проход на время перекрытия будет организован на перекрестках.
Информационный обзор редакции. 12+
Комментарии (0)