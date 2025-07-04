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Стало известно, по каким трассам пройдут забег и велозаезд «Темных ночей»

Ночная Пермь станет трассой для забега и велогонки «Темные ночи» (16+). Спортивное событие собираются провести 16 августа.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

Для участников подготовят несколько дистанций: на 2 км, 5 км, 10 км для бегунов, а также на 10 км и 20 км для велосипедистов. В этом году трассе «Темных ночей» круговая, без перепадов высоты. Старт и финиш у ДК им. Солдатова.

«Участники пробегут или проедут по вечернему центру — мимо подсвеченных улиц, витрин, городского света. Это тот случай, когда сам маршрут задает настроение: просто выйти на улицу, быть в движении, посмотреть по сторонам», — поделились в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

Кстати, уже 6 июля в Перми проведут заплыв на открытой воде KAMWATER (16+).

Информационный обзор редакции.

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