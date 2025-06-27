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Из-за перекрытия центральных улиц 28 июня изменятся маршруты автобусов: список и подробности

В Перми 28 июня будут праздновать День молодежи. Из-за события в городе будут перекрывать центральные улицы, поэтому изменится схема движения транспорта. Работу некоторых маршрутов планируют продлить.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

С 10:00 до 16:00 будет закрыто движение по улице Ленина, между Куйбышева и Попова. Из-за этого автобусы №7, 10, 14, 33, 41, 50, 52, 60, 72 и 81 пустят в объезд по улицам Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Попова.

С 16:00 до 23:00 автобусы №2, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 33, 35, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 60, 72, 81 от Коммунального моста пойдут в объезд по Монастырской, Окулова и Крисанова, в сторону Коммунального моста — по Борчанинова, Петропавловской и Попова. Автобусы №10, 14, 50, 81 проследуют в объезд по Куйбышева, Екатерининской или Луначарского и Борчанинова.

С 18:30 до 00:00 закроют проезд для автобусов до Перми I. Посадка и высадка №3, 51 и 71 будут проходить на остановке «Сквер имени Решетникова», затем маршруты пойдут с разворотом по улицам 25 Октября, Советской и Сибирской.

В этой новости мы рассказывали о том, какие улицы и в какое время будут перекрыты 28 и 29 июня, а в этой — какую программу подготовили на День молодежи в Перми.

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