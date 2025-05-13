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В течение двух лет установят пять новых причалов

В ближайшие два года появится пять новых причалов в нескольких городах и поселках Пермского края. Первые два уже готовы, их установят в ближайшее время.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

1 июня в эксплуатацию введут причал в Краснокамске. Тогда он начнет принимать электросудно «Экоход», который с июня станет ходить по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск. Также в этом году причал установят на набережной реки Боровая в Соликамске. Он уже готов и совсем скоро станет частью обновленной набережной, на которой сейчас идут работы.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, в 2026 году должны быть готовы причалы для Осы, Добрянки и Ильинского. Их уже изготавливают.

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