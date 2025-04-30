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Транспорт

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Через несколько лет запустят речной транспорт до Усть-Качки и Чайковского

В мае Пермском крае стартует навигация, а также начнется формирование собственного речного флота. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что нового ждет в этом речном сезоне.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Спустя 20 лет Речной вокзал в Перми начнет работать по назначению. В нем будут залы ожидания, кафе, кассы и охрана, а в будущем намерены добавить камеры хранения. В мае запустят рейсы на «Метеоре-120Р» от Перми до Сарапула. Время в пути займет восемь часов. Маршрут можно будет продолжить до Казани и Нижнего Новгорода по программе «Речные магистрали».

С 5 мая начнет ходить «Экоход»: пока по старому маршруту, до Закамска. С июня его продлят до Краснокамска. Также будут работать речные пассажирские перевозки, они ходят туда, где отсутствует круглогодичный альтернативный транспорт.

В мае Пермский край планирует заключить контракт на покупку первого собственного судна Looker 390T. В 2026 году оно начнет курсировать до Усть-Качки по три раза в день. Сейчас идет восстановление двух «Метеоров» и одного «Восхода». Планируется, что к 2027 года они пойдут до Чайковского.

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