Через несколько лет запустят речной транспорт до Усть-Качки и Чайковского

Спустя 20 лет Речной вокзал в Перми начнет работать по назначению. В нем будут залы ожидания, кафе, кассы и охрана, а в будущем намерены добавить камеры хранения. В мае запустят рейсы на «Метеоре-120Р» от Перми до Сарапула. Время в пути займет восемь часов. Маршрут можно будет продолжить до Казани и Нижнего Новгорода по программе «Речные магистрали».

С 5 мая начнет ходить «Экоход»: пока по старому маршруту, до Закамска. С июня его продлят до Краснокамска. Также будут работать речные пассажирские перевозки, они ходят туда, где отсутствует круглогодичный альтернативный транспорт.

В мае Пермский край планирует заключить контракт на покупку первого собственного судна Looker 390T. В 2026 году оно начнет курсировать до Усть-Качки по три раза в день. Сейчас идет восстановление двух «Метеоров» и одного «Восхода». Планируется, что к 2027 года они пойдут до Чайковского.