Известно, какие речные пассажирские маршруты будут действовать этим летом

В этом году будут действовать четыре маршрута: Березники — Быстрая, Пермь — Заречный, Старые Ляды — Куликово и Сылва — Троица — Сылва. Эти водные маршруты соединяют удаленные населенные пункты с центрами муниципалитетов, это дает жителям возможность добираться до места отдыха или дачи.

По данным пресс-службы министерства туризма Пермского края, навигацию туристического судна «Экоход 2» планируют начать с 28 апреля. Оно перезимовало на стоянке шлюза Камской ГЭС и теперь готовится к эксплуатации. Также этим летом в Пермском крае будет курсировать прогулочное судно «Ягошиха». Оно пойдет вверх по течению в сторону Мотовилихи и вниз по течению в направлении Закамска.

Информационный обзор редакции.