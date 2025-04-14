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Транспорт

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Известно, какие речные пассажирские маршруты будут действовать этим летом

Навигационную кампанию-2025 в Пермском крае планируют начать с 1 мая. В министерстве транспорта рассказали, что закончили ежегодный отбор перевозчиков для организации пассажирских перевозок водным транспортом.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В этом году будут действовать четыре маршрута: Березники — Быстрая, Пермь — Заречный, Старые Ляды — Куликово и Сылва — Троица — Сылва. Эти водные маршруты соединяют удаленные населенные пункты с центрами муниципалитетов, это дает жителям возможность добираться до места отдыха или дачи.

По данным пресс-службы министерства туризма Пермского края, навигацию туристического судна «Экоход 2» планируют начать с 28 апреля. Оно перезимовало на стоянке шлюза Камской ГЭС и теперь готовится к эксплуатации. Также этим летом в Пермском крае будет курсировать прогулочное судно «Ягошиха». Оно пойдет вверх по течению в сторону Мотовилихи и вниз по течению в направлении Закамска.

Информационный обзор редакции.

 

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