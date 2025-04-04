Разовый билет для проезда в общественном транспорте будет стоить 57 рублей

В документе на сайте администрации Перми указано, что в эту сумму входит стоимость разового проезда и бумажного носителя с электронным чипом (17 рублей). Оплатить поездку с помощью разового билета можно через валидатор, также как транспортной или банковской картами.

Разовые билеты будут продавать в 119 точках. Их количество вырастет до 150, к ним могут добавиться общественные центры, ТОС, кассы на железнодорожных вокзалах и автостанциях.

Напомним, с 15 апреля в Перми вырастет стоимость проезда до 40 рублей и до 20 рублей при пересадке в течение 40-60 минут.