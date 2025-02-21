Департамент транспорта показал, как будут выглядеть разовые билеты

Как рассказали в Департаменте транспорта Перми, пассажирам нужно будет прикладывать такой билет к валидатору в транспорте при входе и показывать его контролеру, если потребуется.

Водители больше не будут продавать билеты в салоне. Но оплата наличными не исчезнет полностью. Можно будет купить билет заранее в специальных пунктах. Власти обещают увеличить количество таких точек и открыть их на вокзалах и автостанциях.

По данным городской администрации, оплатой наличными сейчас пользуются 2,5% пассажиров. Такая мера поможет повысить безопасность движения, а также снизить нагрузку на водителей.