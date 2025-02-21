18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Департамент транспорта показал, как будут выглядеть разовые билеты

С 15 апреля в Перми появятся новые разовые билеты. Теперь это будет картонная карточка с электронным чипом для одной поездки.

Департамент транспорта Перми

Как рассказали в Департаменте транспорта Перми, пассажирам нужно будет прикладывать такой билет к валидатору в транспорте при входе и показывать его контролеру, если потребуется.

Водители больше не будут продавать билеты в салоне. Но оплата наличными не исчезнет полностью. Можно будет купить билет заранее в специальных пунктах. Власти обещают увеличить количество таких точек и открыть их на вокзалах и автостанциях.

По данным городской администрации, оплатой наличными сейчас пользуются 2,5% пассажиров. Такая мера поможет повысить безопасность движения, а также снизить нагрузку на водителей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: