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Разовые билеты и транспортные карты будут продавать в 119 местах

Количество точек, где будут продавать разовые билеты и транспортные карты в Перми, увеличится. Часть из них находится в почтовых отделениях населенных пунктах Пермского района.

Пермский транспорт/Telegram

По данным пресс-службы городской администрации, на сегодня в списке 119 мест, где будут продавать разовые билеты и транспортные карты. В планах добавить в него общественные центры, ТОС, кассы на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Этот вопрос сейчас находится на стадии согласования.

В общественном транспорте Перми появятся информационные материалы о пользовании новыми разовыми проездными, в том числе видеоинструкции и специальные наклейки внутри и снаружи.

Напомним, с 15 апреля водители автобусов и трамваев больше не будут продавать билеты. Оплатить проезд можно будет только электронными носителями: транспортной или банковской картами, или с помощью специального приложения.

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