К концу года в городе будет работать более 100 «гармошек»

Количество оплаченных поездок на маршруте №50 выросла на 3 тыс. в день, на временных №42 и 43 — на 2,5 тыс. По словам главы департамента транспорта Анатолия Путина, уменьшение «зайцев» связано с тем, что в «гармошках» больше валидаторов, и это упрощает оплату проезда в «пиковые» часы. В департаменте говорят, что «гармошки» несмотря на габариты не испытывают серьезных трудностей при движении в автомобильном потоке.

К концу 2025 году на нескольких маршрутах автобусов в Перми будут работать в общей сложности более 100 автобусов особо большого класса.