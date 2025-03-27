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К концу года в городе будет работать более 100 «гармошек»

После того как в Перми появились автобусы особо большого класса, пассажиропоток вырос, а количество «зайцев» уменьшилось. Первые «гармошки» в городе вышли на линию в январе 2025 года.

Пермский транспорт/Telegram

Количество оплаченных поездок на маршруте №50 выросла на 3 тыс. в день, на временных №42 и 43 — на 2,5 тыс. По словам главы департамента транспорта Анатолия Путина, уменьшение «зайцев» связано с тем, что в «гармошках» больше валидаторов, и это упрощает оплату проезда в «пиковые» часы. В департаменте говорят, что «гармошки» несмотря на габариты не испытывают серьезных трудностей при движении в автомобильном потоке.

К концу 2025 году на нескольких маршрутах автобусов в Перми будут работать в общей сложности более 100 автобусов особо большого класса.

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