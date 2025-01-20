Со вторника начнется сильное похолодание

20 января будет еще тепло: до середины дня столбик термометра будет на отметке -1…-3ºС, а вечером он опустится до -6…-11ºС, на севере до -15 ºС. В течение дня ожидается слабый или умеренный снег, который усилится к вечеру. Ветер будет достигать 10 м/с.

Во вторник похолодание продолжится на всей территории Пермского края. Утром ожидается до -12…-17ºС на юге, -15…-17ºС в Перми, -23…-25ºС на севере. Днем ветер усилится, порывы будут достигать 15 м/с. Первый пик похолодания ожидается в Перми вечером, температура воздуха опустится до -21…-23ºС, в Пермском крае будет-20…-25ºС.

В среду установится малооблачная погода, ветер ослабеет, а в ночь на четверг будет полный штиль. Ночью ожидается -20…-25ºС (в Перми чуть ниже -20ºС), днем -16…-21ºС (в Перми до -17ºС).

Второй пик похолодания прогнозируется в ночь на четверг. В Перми столбик термометра опустится до -25ºС, на юге и востоке до -30ºС. Днем потеплеет до -12…-17ºС, но усилится ветер до 12-17 м/с, из-за этого температура будет ощущаться на 10ºС ниже фактической.

В пятницу придут снегопады: может выпасть 3-7 мм осадков. Как отметили в ГИС-центре ПГНИУ, возможны метели, сохранится сильный ветер, но будет постепенно теплеть, днем не выше -10…-15ºС.