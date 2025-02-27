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Транспорт

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В марте в двух районах запустят новые маршруты с «гармошками»

С 3 марта в Перми запустят новые маршруты, на которых будут ходить автобусы особо большого класса. Но они будут временными.

Пресс-служба администрации Перми

«Гармошки» будут ходить в Кировском и Орджоникидзевском районах. Маршруты №42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и №43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы. В администрации города объяснили, что так направления разгрузятся, а транспортная доступность микрорайонов улучшится.

Временные маршруты будут работать до лета 2025 года. Тогда постоянные, №15 и 53, по новым контрактам должны перейти на «гармошки».

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