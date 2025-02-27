В марте в двух районах запустят новые маршруты с «гармошками»

«Гармошки» будут ходить в Кировском и Орджоникидзевском районах. Маршруты №42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и №43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы. В администрации города объяснили, что так направления разгрузятся, а транспортная доступность микрорайонов улучшится.

Временные маршруты будут работать до лета 2025 года. Тогда постоянные, №15 и 53, по новым контрактам должны перейти на «гармошки».