18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Покупку билетов у водителей автобусов собираются отменить

Покупку билетов у водителей автобусов и трамваев намерены отменить. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, изменения планируют внедрить весной 2025 года.

Пресс-служба администрации Перми

Вместо продажи билетов у водителей в общественном транспорте собираются внедрить специальные одноразовые карточки. Их пассажиры смогут прикладывать к валидатору и предоставлять контролеру при проверке. Такая же практика применяется в Санкт-Петербурге и Москве.

Количество точек по продаже билетов увеличат, они появятся также на железнодорожном и автовокзалах. «Сегодня лишь 2,5% пассажиров предпочитают оплачивать проезд наличными. Для безналичной оплаты создаются все условия — увеличивается количество валидаторов в салоне, развивается мобильное приложение, снижается стоимость проездных», — объяснили в департаменте транспорта.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: