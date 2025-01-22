Покупку билетов у водителей автобусов собираются отменить

Вместо продажи билетов у водителей в общественном транспорте собираются внедрить специальные одноразовые карточки. Их пассажиры смогут прикладывать к валидатору и предоставлять контролеру при проверке. Такая же практика применяется в Санкт-Петербурге и Москве.

Количество точек по продаже билетов увеличат, они появятся также на железнодорожном и автовокзалах. «Сегодня лишь 2,5% пассажиров предпочитают оплачивать проезд наличными. Для безналичной оплаты создаются все условия — увеличивается количество валидаторов в салоне, развивается мобильное приложение, снижается стоимость проездных», — объяснили в департаменте транспорта.