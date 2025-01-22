С 1 февраля уберут два маршрута, которые идут через центр

В Перми изменятся несколько автобусных маршрутов: одни, идущие через центр города, уберут, другие на правом берегу Камы — добавят, но временно. В пресс-службе администрации города рассказали, что ждет пользователей общественного транспорта с 1 февраля.
Маршруты №10 и 68 объединят в один, он будет называться №10 и пойдет от микрорайона Садовый до Нагорного. В сторону Садового автобус не будет заходить на Пермь-2, а в обратном направлении будет. У этого маршрута не будет остановки «ПНИПУ», в департаменте дорог и транспорта советуют пользоваться соседними пунктами «ЦУМ» и «Екатерининская».
Автобус №63 прекратит работу. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, вместо него можно воспользоваться дублирующими маршрутами: №50, на котором недавно запустили «гармошки», а также №36 и №4.
У автобуса №71 сменится перевозчик. Он выпустит на рейсы новые современные автобусы.
Автобус №36 перенаправят вместо Вышки-1 на улицу Гашкова. Напомним, с 1 февраля в Перми появится новый маршрут №82, который свяжет этот микрорайон с улицей Ким.
На правом берегу Камы появятся два временных маршрута №42 (Водники — Центральный рынок) и №43 (10-й микрорайон — Центральный рынок). Они будут работать параллельно с №15 и №53 по будням в пиковые часы. В департаменте дорог и транспорта говорят, что это позволят разгрузить направления до 1 июня. Затем на маршрутах №15 и 53 введут автобусы особо большого класса.
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