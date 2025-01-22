С 1 февраля уберут два маршрута, которые идут через центр

Маршруты №10 и 68 объединят в один, он будет называться №10 и пойдет от микрорайона Садовый до Нагорного. В сторону Садового автобус не будет заходить на Пермь-2, а в обратном направлении будет. У этого маршрута не будет остановки «ПНИПУ», в департаменте дорог и транспорта советуют пользоваться соседними пунктами «ЦУМ» и «Екатерининская».

Автобус №63 прекратит работу. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, вместо него можно воспользоваться дублирующими маршрутами: №50, на котором недавно запустили «гармошки», а также №36 и №4.

У автобуса №71 сменится перевозчик. Он выпустит на рейсы новые современные автобусы.