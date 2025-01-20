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Они вернулись: в Перми запустили «гармошки»

В Перми с 19 января запустили «гармошки». Автобусы особо большого класса вышли на линию досрочно, они должны были начать работать летом 2025 года.

Пресс-служба администрации Перми

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, 16 «гармошек» пока будут работать на маршруте №50. Автобусы прошли приемку, обкатку, техническое обслуживание, а водители — специальное обучение и стажировку. С 1 июня 19 автобусов особо большого класса введут на маршрут №27.

«Гармошки» работали в Перми до 2019 года. Но их вывели из эксплуатации из-за возраста и других требований. В конце 2024 года в город приехала партия из 35 автобусов особо большого класса. В дальнейшем их запустят также на маршрутах № 1, 14, 15, 53.

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