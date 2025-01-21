В Перми с 1 февраля запустят новый автобусный маршрут №82. Он разгрузит транспортный поток, а также свяжет микрорайон Вышка-1 с социальными объектами на улице КИМ, а также с пересадочным узлом на площади Восстания.
Новый автобус пойдет по улицам Гашкова, Целинной, Кузнецкой, Огородникова, Мостовой, площади Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Кирпичной, Гашкова.
В микрорайоне Вышка-1 могут курсировать только автобусы малого класса. Маршрут №82 пойдет по кругу только в одном направлении. Как уточнил глава города Эдуард Соснин, именно такое решение согласовано с ГАИ.
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