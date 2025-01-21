18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

С 1 февраля запустят новый автобусный маршрут

В Перми с 1 февраля запустят новый автобусный маршрут №82. Он разгрузит транспортный поток, а также свяжет микрорайон Вышка-1 с социальными объектами на улице КИМ, а также с пересадочным узлом на площади Восстания.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Новый автобус пойдет по улицам Гашкова, Целинной, Кузнецкой, Огородникова, Мостовой, площади Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Кирпичной, Гашкова.

В микрорайоне Вышка-1 могут курсировать только автобусы малого класса. Маршрут №82 пойдет по кругу только в одном направлении. Как уточнил глава города Эдуард Соснин, именно такое решение согласовано с ГАИ.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: