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Транспорт

Известно, когда на маршруты выйдут автобусы-гармошки

Пресс-служба администрации Перми

Новые автобусы особо большого класса (они же «гармошки») пообещали выпустить на линии летом 2025 года. Об этом заявил глава департамента транспорта Анатолий Путин на заседании городской думы.

С помощью «гармошек» планируется решить проблему переполненных автобусов в Перми и компенсировать дефицит водителей, который сейчас наблюдается.

Напомним, автобусы особо большой вместимости планировали запустить для автобусов № №1, 14, 15, 27, 50 и 53. Их определили после обратной связи жителей и технической возможности маршрутов. По подсчетам специалистов из департамента транспорта, провозная способность увеличится, причем особенно сильно, на 20-35%, у №53 и 15.

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