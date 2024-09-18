Известно, когда на маршруты выйдут автобусы-гармошки

Новые автобусы особо большого класса (они же «гармошки») пообещали выпустить на линии летом 2025 года. Об этом заявил глава департамента транспорта Анатолий Путин на заседании городской думы.

С помощью «гармошек» планируется решить проблему переполненных автобусов в Перми и компенсировать дефицит водителей, который сейчас наблюдается.

Напомним, автобусы особо большой вместимости планировали запустить для автобусов № №1, 14, 15, 27, 50 и 53. Их определили после обратной связи жителей и технической возможности маршрутов. По подсчетам специалистов из департамента транспорта, провозная способность увеличится, причем особенно сильно, на 20-35%, у №53 и 15.