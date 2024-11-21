Первая 18-метровая «гармошка» появилась в городе

Фотография с новым автобусом появилась в телеграм-канале «Автобусы и вообще». Он уже обклеен в традиционной пермской расцветке — красная с полигональным медведем. Длина автобуса — 18 метров, у него четыре двери.

Это первый из 35 автобусов, которые выйдут на линии в рамках контрактов в 2025-2030 годах. «Гармошки» в Перми должны запустить следующим летом. Уже известен список маршрутов, на которых появятся автобусы большой вместимости.