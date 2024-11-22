До конца года в Пермь привезут 35 автобусов-гармошек: показываем, как они выглядят внутри

Такие автобусы могут вместить до 180 пассажиров, в них 38 сидячих мест. Как рассказал глава города Эдуард Соснин, в каждой «гармошке» есть камеры, климат-контроль, оповещение пассажиров, тревожные кнопки, 11 стационарных валидатора и видеопанели. «Нововведение значительно увеличит провозную способность маршрутов. Позаботились и о комфорте пассажиров — стеклопакеты обеспечивают эффективную работу систем отопления и способствуют снижению уровня шума в салоне», — заметил глава города.

Напомним, «гармошки» в Перми запустят в 2025 году на нескольких маршрутах. До этого времени они будут проходить приемку, обкатку, техническое обслуживание и установку дополнительного оборудования.