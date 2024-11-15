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Транспорт

На новой трассе ТР-53 установят архитектурную подсветку

На новой трассе ТР-53, точнее на участке от Юрша до Грибоедова, появится архитектурная подсветка. Работы на первом этапе дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» идут к финалу.

«СК «Химспецстрой»/ВКонтакте

По данным Business Class, архитектурная подсветка на новом участке появится до конца ноября. Также до этого срока должны организовать движение пешеходов, в том числе, по надземным переходам.

Напомним, участок улицы Уинской от Юрша до Грибоедова — часть новой трассы ТР-53 — открыли в техническом режиме в середине октября. Основные виды работ по нему уже закончены. Дорогу начали строить в 2023 году. По плану, ТР-53 свяжет несколько микрорайонов Перми: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города.

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