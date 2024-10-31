Надземные переходы на новой трассе ТР-53 откроют в конце ноября

На участке от Садового до Грибоедовского новой трассы ТР-53 заканчивают возведение надземных пешеходных переходов. Движение по ней уже запустили в середине октября.

Надземные переходы откроют в конце ноября, когда объект примет комиссия. Металлоконструкции делал Краснокамский ремонтно-механический завод. Как рассказали в пресс-службе предприятия, производство всех элементов заняло около трех месяцев.

Участок дороги от ул.Юрша до ул. Грибоедова — часть новой трассы ТР-53. Ее начали строить в 2023 году. Дорога должна связать несколько микрорайонов Перми: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города.