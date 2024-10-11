Навигацию электрокатамарана продлят до конца октября

Навигацию электрокатамарана «Экоход» в Перми продлят до конца октября. Изначально планировалось, что он будет ходить до 13 октября.

По данным компании «Водоход», которая является оператором электрокатамарана, за три месяца навигации по регулярному маршруту Пермь-1 — Закамск — Пермь-1 перевезли более 6,6 тыс. пассажиров. «Экоход» начал работу в Перми в июне 2024 года. Кроме регулярных рейсов по будням, были также прогулочные и экскурсионные.

В ближайшие годы в Перми собираются запустить еще и водное такси. Оно будет курсировать по Каме: до Гайвы и Краснокамска.

Информационный обзор редакции.