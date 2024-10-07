Новый вид транспорта — водное такси — планируют запустить в Перми

В Перми в ближайшие годы появится новый вид транспорта — водное такси, которое будет курсировать по Каме. Для этих целей власти Пермского края планируют закупить шесть современных катамаранов Looker 390.

По данным «Нового компаньона», три судна будут работать на маршруте от Перми-1 до Гайвы и еще столько же — до Краснокамска. Время в пути до правобережного микрорайона составит 10 минут.

Когда именно в Перми появятся водные такси, не уточняют. Известно только, что в ближайшие два года должны восстановить два «Метеора» и теплоход «Восход» 1970-х годов постройки, которые передал в собственность региона один из судовладельцев. Затем суда поставят на пассажирские маршруты от Перми-1 до Осы и Чайковского. Возможно, в будущем их продлят до Сарапула, Набережных Челнов и Казани.