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Транспорт

Показываем, как выглядит внутри новый электрокатамаран, который пойдет от Перми до Закамска

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края показали, как снаружи и внутри выглядит электрокатамаран «Экоходъ 2», а также рассказали о его расписании. Напомним, он будет курсировать с 1 июня по новому водному маршруту Пермь – Закамск.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Новое электросудно уже отправили из Нижнего Новгорода в Пермь. Сажать пассажиров будут на причале №8 Речного вокзала и в Закамске. Заряжаться электрокатамаран будет на модульном причале в районе ТЦ «Речник». Еще один такой же планируют установить в районе ДК им. Кирова в Закамске.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Новое электросудно будет курсировать с понедельника по четверг. От Речного вокзала оно будет отходить в 9:30, а из Закамска, с причала в районе ДК им. Кирова – в 11:30. Время в пути составит 1,5 часа.

Напомним, электрокатамаран двухпалубный. Он рассчитан на 130 пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону составит 367 рублей для взрослого. 

Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.

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