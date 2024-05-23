Показываем, как выглядит внутри новый электрокатамаран, который пойдет от Перми до Закамска

Новое электросудно будет курсировать с понедельника по четверг. От Речного вокзала оно будет отходить в 9:30, а из Закамска, с причала в районе ДК им. Кирова – в 11:30. Время в пути составит 1,5 часа.

Напомним, электрокатамаран двухпалубный. Он рассчитан на 130 пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону составит 367 рублей для взрослого.

Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.