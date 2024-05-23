Показываем, как выглядит внутри новый электрокатамаран, который пойдет от Перми до Закамска

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края показали, как снаружи и внутри выглядит электрокатамаран «Экоходъ 2», а также рассказали о его расписании. Напомним, он будет курсировать с 1 июня по новому водному маршруту Пермь – Закамск.
Новое электросудно уже отправили из Нижнего Новгорода в Пермь. Сажать пассажиров будут на причале №8 Речного вокзала и в Закамске. Заряжаться электрокатамаран будет на модульном причале в районе ТЦ «Речник». Еще один такой же планируют установить в районе ДК им. Кирова в Закамске.
Новое электросудно будет курсировать с понедельника по четверг. От Речного вокзала оно будет отходить в 9:30, а из Закамска, с причала в районе ДК им. Кирова – в 11:30. Время в пути составит 1,5 часа.
Напомним, электрокатамаран двухпалубный. Он рассчитан на 130 пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону составит 367 рублей для взрослого.
Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.
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