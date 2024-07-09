Названы проблемы, из-за которых не работают кондиционеры в автобусах

Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин прокомментировал ситуацию с неработающими в автобусах кондиционерами.

Как выяснилось, причина не одна. Проверки показали, что проблема связана с технической исправностью транспорта. Качество техники и комплектующих в последнее время невысокое, рассказал Анатолий Путин в эфире радио «Комсомольская правда». Двигатели стали часто перегреваться. В таком случае водителям приходится выбирать: или выключить кондиционер и остаться на линии, или уйти с маршрута. Еще одна причина — неисправность компрессоров кондиционеров.

По словам начальника департамента транспорта, проблемы с кондиционерами не получится решить в 2024 году. В 2025-м будут заключать новые контракты с перевозчиками. «Они должны будут заменить автобусы, и те недочеты, с которыми мы столкнулись в настоящее время, постараемся учесть. В первую очередь пропишем более четко требования к самим транспортным средствам, к качеству системы охлаждения двигателя, к параметрам системы кондиционирования, чтобы они отвечали погодным условиям, которые мы имеем», — объяснил Анатолий Путин.

Напомним, перевозчиков пообещали штрафовать за неработающие кондиционеры в общественном транспорте. В июне за такие нарушения выписали штрафы на 175 тыс. рублей. Также в автобусах намерены поставить датчики работы кондиционеров. Их установку сделают обязательной в требованиях контрактов на обслуживание маршрутов.