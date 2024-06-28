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Транспорт

Перевозчиков оштрафуют на 175 тысяч рублей за неисправные кондиционеры

Пресс-служба администрации Перми

Перевозчиков в Перми оштрафуют на неисправные кондиционеры. Их работу проверяли в общественном транспорте в течение июля.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, в жаркие дни контролеры проверили более 1,5 тыс. автобусов и трамваев. Общая сумма, на которую оштрафовали перевозчиков за неисправные кондиционеры, составила 175 тыс. рублей.

Как пояснил глава «Гортранса» Вадим Паньков, приступая к исполнению контракта, перевозчик берет на себя обязательства самостоятельно обслуживать транспортное средство и обеспечивать работоспособность всех систем. Также перевозчиков будут штрафовать за срывы рейсов и неисправность оборудования.  

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