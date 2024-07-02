В транспорте хотят установить датчики работы кондиционеров

В пермских автобусах и трамваях появятся датчики работы кондиционеров. Их установку сделают обязательной в требованиях контрактов на обслуживание маршрутов. Но когда это будет, в «Гортрансе» не уточнили.

Как рассказали в «Гортрансе», с помощью такой системы можно будет более эффективно следить за исправностью климатической системы. Также власти смогут применять санкции к перевозчикам за неисполнение требований муниципальных контрактов.

В июне за неисправные кондиционеры перевозчиков оштрафовали на 175 тыс. рублей. Оказалось, некоторые из них столкнулись с техническими сложностями при подготовке климатической технике к работе, а также при ее обслуживании.

Отметим, что в начале июля в Пермь придет жаркая погода: метеорологи говорят, что столбик термометра поднимется до +30…+35°С.