Метеорологи рассказали, в какие дни на этой неделе будет +35 градусов

В Пермском крае в первую неделю июля будет жарко. Такая погода установится до среды и, скорее всего, сохранится до конца недели. Метеорологи из ГИС-центра ПГНИУ говорят, что волна жары окажется немного сильнее, чем 12-15 июня 2024 года. Максимальная температура воздуха по краю будет в районе до +33…+35°C, при этом средняя за неделю ожидается выше нормы на 4°C.

В понедельник и вторник в Пермском крае еще будет умеренно тепло. 1 июля с северо-запада на юго-восток будет смещаться волновой циклон, из-за этого на большей части региона, в том числе в Перми, пройдут ливни и грозы. Температура воздуха днем составит около +25°C и до +28°C на юге. Высокая вероятность грозы. 2 июля ночью ожидается +10…+15°C. Днем потеплеет: до +22…+27°C, на северо-западе края до +29°C и в Перми до +26°C.

В среду будет малооблачно, а вынос тепла усилится. Уже днем придет жара. На северо-западе Пермского края будет до +34°C, на остальной территории края днем +29..+32°C, в Перми +30…+32°C.

В четверг и пятницу будет аномально жаркая погода с высокой влажностью, особенно утром. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, эти дни будут похожи на 9 июля 2020 года, когда из-за жары в +33°C и высокой влажности ощущаемая температура была больше +40°C. Ночью +17...+22°C, днем +32…+35°C. Днем в Перми 4 и 5 июля потеплеет до +34°C. Грозы будут на севере Пермского края в четверг, а в пятницу могут появляться локально и в центральных районах.

Предварительно в выходные высотный гребень, который принес жару, начнет разрушаться. Но похолодание будет постепенным. Дневные максимумы могут сохраниться на уровне +30°C, а в субботу и выше.